Эльмира Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горбунов Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Владимир
Отец ребёнка: Горбунов Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горбунов Юрий
Смерть
Неизвестно