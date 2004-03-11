Эльмира Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эльмира Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбунов Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Владимир

Отец ребёнка: Горбунов Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Юрий

Смерть
Неизвестно
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