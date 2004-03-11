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Горбунов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1907

Дата смерти

01.12.1978

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

1902 г.р.

Дети

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1928 г.р.
Скрыто настройками приватности
1933 г.р.
1937 г.р.
1939 г.р.

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1907

Отец: Горбунов Афанасий Александрович

Мать: Просковья Семеновна

Рождение ребёнка
12.10.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
18.08.1928

Дочь: Людмила

Мать ребёнка: Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
05.01.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Горбунов Вадим

Мать ребёнка: Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
26.02.1937

Сын: Горбунов Юрий

Мать ребёнка: Ольга Дмитриевна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Горбунов Геннадий

Мать ребёнка: Ольга Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга Дмитриевна

Смерть
01.12.1978
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