Горбунов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1907
Дата смерти01.12.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1907
Рождение ребёнка
12.10.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.08.1928
Дочь: Людмила
Мать ребёнка: Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
05.01.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Горбунов Вадим
Мать ребёнка: Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
26.02.1937
Сын: Горбунов Юрий
Мать ребёнка: Ольга Дмитриевна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Горбунов Геннадий
Мать ребёнка: Ольга Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга Дмитриевна
Смерть
01.12.1978