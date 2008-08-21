Горбунов Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбунов Геннадий

Горбунов Геннадий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

21.08.2008

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Горбунов Василий

Мать: Ольга Дмитриевна

Смерть
21.08.2008
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close