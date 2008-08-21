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Горбунов Геннадий
Горбунов Геннадий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1939
Дата смерти
21.08.2008
Пол
Мужской
Отец
Горбунов Василий
1907 г.р.
Мать
(Соломина) Ольга Дмитриевна
1902 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец:
Горбунов Василий
Мать:
Ольга Дмитриевна
Смерть
21.08.2008
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