Горбунов Афанасий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1880
Дата смерти25.12.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1904
Сын: Горбунов Алексей
Мать ребёнка: Просковья Семеновна
Рождение ребёнка
30.04.1907
Сын: Горбунов Василий
Мать ребёнка: Просковья Семеновна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Добрынина Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Просковья Семеновна
Рождение ребёнка
29.03.1914
Сын: Горбунов Леонид
Мать ребёнка: Просковья Семеновна
Смерть
25.12.1948
Могила справа от входа на старое кладбище