Горбунов Афанасий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунов Афанасий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1880

Дата смерти

25.12.1948

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1904

Сын: Горбунов Алексей

Мать ребёнка: Просковья Семеновна

Рождение ребёнка
30.04.1907

Сын: Горбунов Василий

Мать ребёнка: Просковья Семеновна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Добрынина Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Просковья Семеновна

Рождение ребёнка
29.03.1914

Сын: Горбунов Леонид

Мать ребёнка: Просковья Семеновна

Смерть
25.12.1948
Могила справа от входа на старое кладбище
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