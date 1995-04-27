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Добрынина Мария Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

27.04.1995

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Горбунов Афанасий Александрович

Мать: Просковья Семеновна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Добрынин Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
16.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Добрынин Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добрынин Герман Иванович

Отец ребёнка: Добрынин Иван Георгиевич

Смерть
27.04.1995
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