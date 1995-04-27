Добрынина Мария Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти27.04.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Добрынин Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
16.11.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Добрынин Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Добрынин Иван Георгиевич
Смерть
27.04.1995