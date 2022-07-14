Мокрушина (Добрынина) Маргарита Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокрушина (Добрынина) Маргарита Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1936

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1936

Отец: Добрынин Иван Георгиевич

Мать: Добрынина (Горбунова) Мария Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мокрушин Арсентий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мокрушин Евгений Анатольевич

Отец ребёнка: Мокрушин Анатолий Филипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мокрушин Анатолий Филипович

Рождение ребёнка
25.10.1973

Сын: Мокрушин Валерий Арсентьевич

Отец ребёнка: Мокрушин Арсентий Иванович

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область

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