Мокрушина (Добрынина) Маргарита Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мокрушин Евгений Анатольевич
Отец ребёнка: Мокрушин Анатолий Филипович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.10.1973
Сын: Мокрушин Валерий Арсентьевич
Отец ребёнка: Мокрушин Арсентий Иванович
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область