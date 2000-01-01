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Добрынин Иван Георгиевич

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Место рождения

Кировская обл Советский р-н Ильинский с/с дер Журавлёво

Дата рождения

18.08.1907

Дата смерти

18.10.1943

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1907

Отец: Добрынин Георгий Иванович

Мать: Анна Александровна

Кировская обл Советский р-н Ильинский с/с дер Журавлёво
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Добрынина Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
16.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Добрынина Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добрынин Герман Иванович

Мать ребёнка: Добрынина Мария Афанасьевна

Смерть
18.10.1943
Причина смерти: Пропал без вести
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