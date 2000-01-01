Добрынин Иван Георгиевич
Место рожденияКировская обл Советский р-н Ильинский с/с дер Журавлёво
Дата рождения18.08.1907
Дата смерти18.10.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1907
Отец: Добрынин Георгий Иванович
Мать: Анна Александровна
Кировская обл Советский р-н Ильинский с/с дер Журавлёво
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Добрынина Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
16.11.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Добрынина Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Добрынина Мария Афанасьевна
Смерть
18.10.1943
Причина смерти: Пропал без вести