Добрынин Георгий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрынин Георгий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Добрынин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Добрынин Дмитрий Георгиевич

Мать ребёнка: Анна Александровна

Рождение ребёнка
18.08.1907

Сын: Добрынин Иван Георгиевич

Мать ребёнка: Анна Александровна

Кировская обл Советский р-н Ильинский с/с дер Журавлёво
Рождение ребёнка
15.08.1914

Сын: Добрынин Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Анна Александровна

Смерть
1918
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