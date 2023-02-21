Добрынин Георгий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Добрынин Иван
Рождение ребёнка
1903
Сын: Добрынин Дмитрий Георгиевич
Мать ребёнка: Анна Александровна
Рождение ребёнка
18.08.1907
Мать ребёнка: Анна Александровна
Кировская обл Советский р-н Ильинский с/с дер Журавлёво
Рождение ребёнка
15.08.1914
Сын: Добрынин Василий Георгиевич
Мать ребёнка: Анна Александровна
Смерть
1918