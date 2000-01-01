Добрынин Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрынин Иван Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Добрынин Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Добрынин Георгий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добрынин Никандр

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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