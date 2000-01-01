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Добрынин Василий Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1914

Дата смерти

13.04.1989

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1914

Отец: Добрынин Георгий Иванович

Мать: Анна Александровна

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Григорьевна

Смерть
13.04.1989
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