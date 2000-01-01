Добрынин Василий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1914
Дата смерти13.04.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1914
Отец: Добрынин Георгий Иванович
Мать: Анна Александровна
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Григорьевна
Смерть
13.04.1989