Добрынин Герман Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрынин Герман Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Добрынин Иван Георгиевич

Мать: Добрынина Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
10.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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