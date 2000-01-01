Мокрушин Евгений Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мокрушин Анатолий Филипович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.12.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.07.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно