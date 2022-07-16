Мокрушина (Терехова) Эльвира Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокрушина (Терехова) Эльвира Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1959

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1959

Отец: Терехов Иван

Мать: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: Мокрушин Евгений Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мокрушин Евгений Анатольевич

Рождение ребёнка
20.12.1979

Сын: Мокрушин Станислав Евгеньевич

Отец ребёнка: Мокрушин Евгений Анатольевич

Рождение ребёнка
02.07.1984

Сын: Мокрушин Константин Евгеньевич

Отец ребёнка: Мокрушин Евгений Анатольевич

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