Мокрушина (Терехова) Эльвира Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1959
Отец: Терехов Иван
Мать: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.12.1979
Сын: Мокрушин Станислав Евгеньевич
Отец ребёнка: Мокрушин Евгений Анатольевич
Рождение ребёнка
02.07.1984
Сын: Мокрушин Константин Евгеньевич
Отец ребёнка: Мокрушин Евгений Анатольевич