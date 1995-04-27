(Загайнова) Просковья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Загайнова) Просковья Семеновна

(Загайнова) Просковья Семеновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1882

Дата смерти

03.09.1944

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1882

Отец: Загайнов Семен Иванович

Мать: Загайнова Анисья Николаевна

Рождение ребёнка
01.08.1904

Сын: Горбунов Алексей

Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Александрович

Рождение ребёнка
30.04.1907

Сын: Горбунов Василий

Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Александрович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Добрынина Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Александрович

Рождение ребёнка
29.03.1914

Сын: Горбунов Леонид

Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Александрович

Смерть
03.09.1944
Могила справа от входа на старое кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close