(Загайнова) Просковья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1882
Дата смерти03.09.1944
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1882
Рождение ребёнка
01.08.1904
Сын: Горбунов Алексей
Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Александрович
Рождение ребёнка
30.04.1907
Сын: Горбунов Василий
Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Александрович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Добрынина Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Александрович
Рождение ребёнка
29.03.1914
Сын: Горбунов Леонид
Отец ребёнка: Горбунов Афанасий Александрович
Смерть
03.09.1944
Могила справа от входа на старое кладбище