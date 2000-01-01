Загайнова (Ведерникова) Анисья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1862
Дата смерти27.09.1937
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1862
Отец: Ведерников Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Кошкина Матрена Семёновна
Отец ребёнка: Загайнов Семен Иванович
Рождение ребёнка
10.11.1882
Дочь: Просковья Семеновна
Отец ребёнка: Загайнов Семен Иванович
Смерть
27.09.1937