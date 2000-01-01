Загайнова (Ведерникова) Анисья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загайнова (Ведерникова) Анисья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1862

Дата смерти

27.09.1937

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1862

Отец: Ведерников Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Кошкина Матрена Семёновна

Отец ребёнка: Загайнов Семен Иванович

Рождение ребёнка
10.11.1882

Дочь: Просковья Семеновна

Отец ребёнка: Загайнов Семен Иванович

Смерть
27.09.1937
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