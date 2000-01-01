Ведерников Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ведерников Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
1856
Вернулся из царской армии 25 лет службы и привез пленную Гречанку женился на ней
Рождение ребёнка
24.10.1862

Дочь: Загайнова Анисья Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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