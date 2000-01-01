Ведерников Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
1856
Вернулся из царской армии 25 лет службы и привез пленную Гречанку женился на ней
Рождение ребёнка
24.10.1862
Дочь: Загайнова Анисья Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно