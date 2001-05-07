Горбунов Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунов Леонид

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1914

Дата смерти

07.05.2001

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1914

Отец: Горбунов Афанасий Александрович

Мать: Просковья Семеновна

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александра Васильевна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Рожина Тамара

Мать ребёнка: Александра Васильевна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александра Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Васильевна

Смерть
07.05.2001
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