Горбунов Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1914
Дата смерти07.05.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1914
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Александра Васильевна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Рожина Тамара
Мать ребёнка: Александра Васильевна
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Александра Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Васильевна
Смерть
07.05.2001