(Морогова) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Морогова) Александра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1912

Дата смерти

12.01.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбунов Леонид

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Рожина Тамара

Отец ребёнка: Горбунов Леонид

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбунов Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Леонид

Смерть
12.01.1995
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