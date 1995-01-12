(Морогова) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1912
Дата смерти12.01.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горбунов Леонид
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Рожина Тамара
Отец ребёнка: Горбунов Леонид
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горбунов Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горбунов Леонид
Смерть
12.01.1995