Рожина (Горбунова) Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смерти05.10.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Горбунов Леонид Афанасьевич
Мать: Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рожин Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рожин Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рожин Анатолий
Смерть
05.10.2008