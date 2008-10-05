Рожина (Горбунова) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожина (Горбунова) Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

05.10.2008

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Горбунов Леонид Афанасьевич

Мать: Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рожин Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рожин Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рожин Анатолий

Смерть
05.10.2008
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