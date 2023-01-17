Белякова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1865
Сын: Беляков Николай
Отец ребёнка: Беляков Василий
Рождение ребёнка
07.02.1867
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Беляков Василий
Рождение ребёнка
29.12.1868
Сын: Беляков Иван
Отец ребёнка: Беляков Василий
Языково, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1871
Сын: Беляков Павел
Отец ребёнка: Беляков Василий
Смерть
Неизвестно