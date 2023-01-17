Белякова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белякова Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1865

Сын: Беляков Николай

Отец ребёнка: Беляков Василий

Рождение ребёнка
07.02.1867

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Беляков Василий

Рождение ребёнка
29.12.1868

Сын: Беляков Иван

Отец ребёнка: Беляков Василий

Языково, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Беляков Павел

Отец ребёнка: Беляков Василий

Смерть
Неизвестно
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