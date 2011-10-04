Беляков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1865
Отец: Беляков Василий
Мать: Белякова Прасковья
Рождение ребёнка
1888
Сын: Беляков Николай
Мать ребёнка: Белякова Антонина
Рождение ребёнка
1889
Сын: Беляков Антонин
Мать ребёнка: Белякова Антонина
Рождение ребёнка
1890
Сын: Беляков Александр
Мать ребёнка: Белякова Антонина
Рождение ребёнка
1892
Сын: Беляков Борис
Мать ребёнка: Белякова Антонина
Рождение ребёнка
1894
Сын: Беляков Виктор
Мать ребёнка: Белякова Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белякова Антонина
Смерть
Неизвестно