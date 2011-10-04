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Беляков Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1865

Отец: Беляков Василий

Мать: Белякова Прасковья

Рождение ребёнка
1888

Сын: Беляков Николай

Мать ребёнка: Белякова Антонина

Рождение ребёнка
1889

Сын: Беляков Антонин

Мать ребёнка: Белякова Антонина

Рождение ребёнка
1890

Сын: Беляков Александр

Мать ребёнка: Белякова Антонина

Рождение ребёнка
1892

Сын: Беляков Борис

Мать ребёнка: Белякова Антонина

Рождение ребёнка
1894

Сын: Беляков Виктор

Мать ребёнка: Белякова Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белякова Антонина

Смерть
Неизвестно
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