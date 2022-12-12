Беляков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляков Иван

Беляков Иван

avatar

Место рождения

Языково, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

29.12.1868

Дата смерти

29.08.1937

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1868

Отец: Беляков Василий

Мать: Белякова Прасковья

Языково, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
07.10.1891

Жена: Белякова Анна

Гнилицы, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния
Работа или профессия
С 01.11.1891 по 1937
Гнилицы, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния
Священник | Церковь Рождества Богородицы в пос. Гнилицы (сейчас - г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Гнилицкая, 1а)
Рождение ребёнка
27.09.1893

Дочь: Зинаида

Мать ребёнка: Белякова Анна

Рождение ребёнка
08.04.1894

Сын: Беляков Анатолий

Мать ребёнка: Белякова Анна

Гнилицы, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
24.11.1896

Сын: Беляков Николай

Мать ребёнка: Белякова Анна

Гнилицы, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Горская Антонина

Мать ребёнка: Белякова Анна

Смерть
29.08.1937
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Причина смерти: Расстрелян
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close