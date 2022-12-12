Беляков Иван
Место рождения
Дата рождения29.12.1868
Дата смерти29.08.1937
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1868
Отец: Беляков Василий
Мать: Белякова Прасковья
Бракосочетание
07.10.1891
Жена: Белякова Анна
Работа или профессия
С 01.11.1891 по 1937
Священник | Церковь Рождества Богородицы в пос. Гнилицы (сейчас - г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Гнилицкая, 1а)
Рождение ребёнка
27.09.1893
Дочь: Зинаида
Мать ребёнка: Белякова Анна
Рождение ребёнка
08.04.1894
Сын: Беляков Анатолий
Мать ребёнка: Белякова Анна
Рождение ребёнка
24.11.1896
Сын: Беляков Николай
Мать ребёнка: Белякова Анна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Горская Антонина
Мать ребёнка: Белякова Анна
Смерть
29.08.1937
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Причина смерти: Расстрелян