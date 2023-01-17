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Беляков Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Беляков Василий

Мать: Белякова Прасковья

Рождение ребёнка
1900

Сын: Беляков Василий

Мать ребёнка: Белякова Наталья

Рождение ребёнка
07.01.1902

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Белякова Наталья

Слизнево, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.07.1904

Сын: Беляков Борис

Мать ребёнка: Белякова Наталья

Слизнево, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.06.1907

Сын: Беляков Александр

Мать ребёнка: Белякова Наталья

Слизнево, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Беляков Алексей

Мать ребёнка: Белякова Наталья

Слизнево, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.08.1911

Сын: Беляков Михаил

Мать ребёнка: Белякова Наталья

Слизнево, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.11.1913

Сын: Беляков Николай

Мать ребёнка: Белякова Наталья

Слизнево, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.03.1916

Сын: Беляков Александр

Мать ребёнка: Белякова Наталья

Слизнево, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Логинова Антонина

Мать ребёнка: Белякова Наталья

Слизнево, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белякова Наталья

Смерть
1953
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