Беляков Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти1953
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Беляков Василий
Мать: Белякова Прасковья
Рождение ребёнка
1900
Сын: Беляков Василий
Мать ребёнка: Белякова Наталья
Рождение ребёнка
07.01.1902
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Белякова Наталья
Рождение ребёнка
07.07.1904
Сын: Беляков Борис
Мать ребёнка: Белякова Наталья
Рождение ребёнка
05.06.1907
Сын: Беляков Александр
Мать ребёнка: Белякова Наталья
Рождение ребёнка
1909
Сын: Беляков Алексей
Мать ребёнка: Белякова Наталья
Рождение ребёнка
14.08.1911
Сын: Беляков Михаил
Мать ребёнка: Белякова Наталья
Рождение ребёнка
05.11.1913
Сын: Беляков Николай
Мать ребёнка: Белякова Наталья
Рождение ребёнка
19.03.1916
Сын: Беляков Александр
Мать ребёнка: Белякова Наталья
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Логинова Антонина
Мать ребёнка: Белякова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белякова Наталья
Смерть
1953