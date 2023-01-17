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Беляков Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1842

Дата смерти

06.11.1872

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1842

Отец: Беляков Степан

Мать: Белякова Фавста

Рождение ребёнка
03.11.1861

Сын: Беляков Михаил

Мать ребёнка: Белякова Вера

Архангельское, Арзамасский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
16.11.1865

Сын: Беляков Николай

Мать ребёнка: Белякова Прасковья

Рождение ребёнка
07.02.1867

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Белякова Прасковья

Рождение ребёнка
29.12.1868

Сын: Беляков Иван

Мать ребёнка: Белякова Прасковья

Языково, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Беляков Павел

Мать ребёнка: Белякова Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белякова Вера

Смерть
06.11.1872
Причина смерти: Болезнь (чахотка)
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