Беляков Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1842
Дата смерти06.11.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1842
Отец: Беляков Степан
Мать: Белякова Фавста
Рождение ребёнка
03.11.1861
Сын: Беляков Михаил
Мать ребёнка: Белякова Вера
Архангельское, Арзамасский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
16.11.1865
Сын: Беляков Николай
Мать ребёнка: Белякова Прасковья
Рождение ребёнка
07.02.1867
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Белякова Прасковья
Рождение ребёнка
29.12.1868
Сын: Беляков Иван
Мать ребёнка: Белякова Прасковья
Языково, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1871
Сын: Беляков Павел
Мать ребёнка: Белякова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белякова Вера
Смерть
06.11.1872
Причина смерти: Болезнь (чахотка)