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Беляков Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

После 1884

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Михаил

Мать: Дарья

Рождение ребёнка
18.08.1842

Сын: Беляков Василий

Мать ребёнка: Белякова Фавста

Рождение ребёнка
08.11.1843

Сын: Беляков Иаков

Мать ребёнка: Белякова Фавста

Елфимово, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.11.1844

Сын: Беляков Александр

Мать ребёнка: Белякова Фавста

Языково, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.11.1848

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Белякова Фавста

Рождение ребёнка
01.05.1852

Сын: Беляков Фёдор

Мать ребёнка: Белякова Фавста

Рождение ребёнка
07.07.1854

Сын: Беляков Михаил

Мать ребёнка: Белякова Фавста

Смерть
После 1884
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