Беляков Степан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиПосле 1884
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.08.1842
Сын: Беляков Василий
Мать ребёнка: Белякова Фавста
Рождение ребёнка
08.11.1843
Сын: Беляков Иаков
Мать ребёнка: Белякова Фавста
Елфимово, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.11.1844
Сын: Беляков Александр
Мать ребёнка: Белякова Фавста
Языково, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.11.1848
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Белякова Фавста
Рождение ребёнка
01.05.1852
Сын: Беляков Фёдор
Мать ребёнка: Белякова Фавста
Рождение ребёнка
07.07.1854
Сын: Беляков Михаил
Мать ребёнка: Белякова Фавста
Смерть
После 1884