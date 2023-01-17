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Беляков Александр

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Место рождения

Языково, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

18.11.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1844

Отец: Беляков Степан

Мать: Белякова Фавста

Языково, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.11.1867

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Евлампия

село Можарки Сергачского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
08.01.1869

Сын: Беляков Алексей

Мать ребёнка: Евлампия

село Можарки Сергачского уезда Нижегородской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евлампия

Смерть
Неизвестно
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