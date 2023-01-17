Беляков Александр
Место рождения
Дата рождения18.11.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1844
Отец: Беляков Степан
Мать: Белякова Фавста
Рождение ребёнка
16.11.1867
село Можарки Сергачского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
08.01.1869
Сын: Беляков Алексей
Мать ребёнка: Евлампия
село Можарки Сергачского уезда Нижегородской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евлампия
Смерть
Неизвестно