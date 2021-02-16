Евлампия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1867
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Беляков Александр
село Можарки Сергачского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
08.01.1869
Сын: Беляков Алексей
Отец ребёнка: Беляков Александр
село Можарки Сергачского уезда Нижегородской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беляков Александр
Смерть
Неизвестно