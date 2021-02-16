Евлампия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евлампия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1867

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Беляков Александр

село Можарки Сергачского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
08.01.1869

Сын: Беляков Алексей

Отец ребёнка: Беляков Александр

село Можарки Сергачского уезда Нижегородской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляков Александр

Смерть
Неизвестно
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