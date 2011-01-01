Беляков Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1854
Отец: Беляков Степан
Мать: Белякова Фавста
Рождение ребёнка
14.10.1881
Сын: Беляков Александр
Мать ребёнка: Белякова Харитина
Рождение ребёнка
1882
Сын: Беляков Николай
Мать ребёнка: Белякова Харитина
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Белякова Харитина
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Олимпиада
Мать ребёнка: Белякова Харитина
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Таисья
Мать ребёнка: Белякова Харитина
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Белякова Харитина
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: Белякова Харитина
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Белякова Харитина
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Анфиса
Мать ребёнка: Белякова Харитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белякова Харитина
Смерть
Неизвестно