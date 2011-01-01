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Беляков Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1854

Отец: Беляков Степан

Мать: Белякова Фавста

Рождение ребёнка
14.10.1881

Сын: Беляков Александр

Мать ребёнка: Белякова Харитина

Рождение ребёнка
1882

Сын: Беляков Николай

Мать ребёнка: Белякова Харитина

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Белякова Харитина

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Олимпиада

Мать ребёнка: Белякова Харитина

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Таисья

Мать ребёнка: Белякова Харитина

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Белякова Харитина

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Белякова Харитина

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Белякова Харитина

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Анфиса

Мать ребёнка: Белякова Харитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белякова Харитина

Смерть
Неизвестно
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