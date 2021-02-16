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(Белякова) Анна
(Белякова) Анна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1889
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Беляков Михаил
1854 г.р.
Мать
Белякова (Троицкая) Харитина
1861 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РЛ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец:
Беляков Михаил
Мать:
Белякова Харитина
Смерть
Неизвестно
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