Белякова (Троицкая) Харитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белякова (Троицкая) Харитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1881

Сын: Беляков Александр

Отец ребёнка: Беляков Михаил

Рождение ребёнка
1882

Сын: Беляков Николай

Отец ребёнка: Беляков Михаил

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Беляков Михаил

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Олимпиада

Отец ребёнка: Беляков Михаил

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Таисья

Отец ребёнка: Беляков Михаил

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Беляков Михаил

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Беляков Михаил

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Беляков Михаил

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Анфиса

Отец ребёнка: Беляков Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляков Михаил

Смерть
Неизвестно
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