Белякова (Троицкая) Харитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1881
Сын: Беляков Александр
Отец ребёнка: Беляков Михаил
Рождение ребёнка
1882
Сын: Беляков Николай
Отец ребёнка: Беляков Михаил
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Беляков Михаил
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Олимпиада
Отец ребёнка: Беляков Михаил
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Таисья
Отец ребёнка: Беляков Михаил
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Беляков Михаил
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Беляков Михаил
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Беляков Михаил
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Анфиса
Отец ребёнка: Беляков Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беляков Михаил
Смерть
Неизвестно