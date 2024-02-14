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Ахметов Сабиржан

Место рождения

дер.Новые Чечкабы

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.04.1947

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ахметов Габдрахман

Мать: Ахметов Нагимэ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ахметов) Таскирэ

Мать ребёнка: Ахметова Халимэ

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахметова Халимэ

Рождение ребёнка
1914

Сын: Сабиров Гадельжан

Мать ребёнка: Ахметова Халимэ

Рождение ребёнка
16.10.1916

Дочь: Мингазова (Ахметова) Фахербану

Мать ребёнка: Ахметова Халимэ

Рождение ребёнка
1923

Сын: Ахметов Салих

Мать ребёнка: Ахметова Халимэ

Рождение ребёнка
1925

Сын: Ахметов Вазих

Мать ребёнка: Ахметова Халимэ

Рождение ребёнка
25.11.1928

Сын: Ахметов Расых

Мать ребёнка: Ахметова Халимэ

Рождение ребёнка
1932

Сын: Ахметов Рауф

Мать ребёнка: Ахметова Халимэ

Смерть
23.04.1947

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