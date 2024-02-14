Ахметов Сабиржан
Место рождениядер.Новые Чечкабы
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.04.1947
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ахметов Габдрахман
Мать: Ахметов Нагимэ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ахметов) Таскирэ
Мать ребёнка: Ахметова Халимэ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ахметова Халимэ
Рождение ребёнка
1914
Сын: Сабиров Гадельжан
Мать ребёнка: Ахметова Халимэ
Рождение ребёнка
16.10.1916
Дочь: Мингазова (Ахметова) Фахербану
Мать ребёнка: Ахметова Халимэ
Рождение ребёнка
1923
Сын: Ахметов Салих
Мать ребёнка: Ахметова Халимэ
Рождение ребёнка
1925
Сын: Ахметов Вазих
Мать ребёнка: Ахметова Халимэ
Рождение ребёнка
25.11.1928
Сын: Ахметов Расых
Мать ребёнка: Ахметова Халимэ
Рождение ребёнка
1932
Сын: Ахметов Рауф
Мать ребёнка: Ахметова Халимэ
Смерть
23.04.1947