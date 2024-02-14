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Ахметова Халимэ

Место рождения

Ташкичу

Дата рождения

1893

Дата смерти

13.11.1979

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Габдрахман

Мать: Нагима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ахметов) Таскирэ

Отец ребёнка: Ахметов Сабиржан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахметов Сабиржан

Рождение ребёнка
1914

Сын: Сабиров Гадельжан

Отец ребёнка: Ахметов Сабиржан

Рождение ребёнка
16.10.1916

Дочь: Мингазова (Ахметова) Фахербану

Отец ребёнка: Ахметов Сабиржан

Рождение ребёнка
1923

Сын: Ахметов Салих

Отец ребёнка: Ахметов Сабиржан

Рождение ребёнка
1925

Сын: Ахметов Вазих

Отец ребёнка: Ахметов Сабиржан

Рождение ребёнка
25.11.1928

Сын: Ахметов Расых

Отец ребёнка: Ахметов Сабиржан

Рождение ребёнка
1932

Сын: Ахметов Рауф

Отец ребёнка: Ахметов Сабиржан

Смерть
13.11.1979

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