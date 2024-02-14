Ахметов Нагимэ
Место рожденияАхмаметьево
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахметов Шакиржан
Отец ребёнка: Ахметов Габдрахман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахметов Сабиржан
Отец ребёнка: Ахметов Габдрахман
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ахметов Габдрахман
Смерть
Неизвестно