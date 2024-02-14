Ахметов Нагимэ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметов Нагимэ

Место рождения

Ахмаметьево

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметов Шакиржан

Отец ребёнка: Ахметов Габдрахман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметов Сабиржан

Отец ребёнка: Ахметов Габдрахман

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахметов Габдрахман

Смерть
Неизвестно

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