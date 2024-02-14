Ахметов Вазих — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметов Вазих

Место рождения

Н. Чечкабы, Татарская АССР, Буинский р-н, д.

Дата рождения

1925

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Ахметов Сабиржан

Мать: Ахметова Халимэ

Военная награда
Неизвестно
Ахметов Вазих Сабирович курсант Дата рождения __.__.1925 Место призыва Буинский РВК, Татарская АССР, Буинский р-н Воинская часть 150 зсп 27 А 2 УкрФ Дата поступления на службу 07.02.1943 Наименовани... Показать все
Смерть
1943

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