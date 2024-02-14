Ахметов Вазих
Место рожденияН. Чечкабы, Татарская АССР, Буинский р-н, д.
Дата рождения1925
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Ахметов Сабиржан
Мать: Ахметова Халимэ
Военная награда
Неизвестно
Ахметов Вазих Сабирович курсант Дата рождения __.__.1925 Место призыва Буинский РВК, Татарская АССР, Буинский р-н Воинская часть 150 зсп 27 А 2 УкрФ Дата поступления на службу 07.02.1943 Наименовани... Показать все
Смерть
1943