Ахметов Салих
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Ахметов Сабиржан
Мать: Ахметова Халимэ
Военная служба
Неизвестно
Ахметов Салих б/зв. Дата рождения __.__.1923 Место рождения Татарская АССР, Буинский р-н, д. Новые Чечкабы Дата и место призыва __.__.1942 Буинский РВК, Татарская АССР, Буинский р-н Последнее место ... Показать все
Смерть
1942
Причина смерти: война