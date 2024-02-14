Ахметов Салих — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметов Салих

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Ахметов Сабиржан

Мать: Ахметова Халимэ

Военная служба
Неизвестно
Ахметов Салих б/зв. Дата рождения __.__.1923 Место рождения Татарская АССР, Буинский р-н, д. Новые Чечкабы Дата и место призыва __.__.1942 Буинский РВК, Татарская АССР, Буинский р-н Последнее место ... Показать все
Смерть
1942
Причина смерти: война

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