Варзина (Князева) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варзина (Князева) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Теляково

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Князев Иван Спиридонович

Мать: ?

Теляково
Рождение ребёнка
26.03.1871

Сын: Варзин Стефан Маркелович

Отец ребёнка: Варзин Маркел Стефанович

Тевигино
Рождение ребёнка
23.05.1872 ст.

Сын: Варзин Михаил Маркелович

Отец ребёнка: Варзин Маркел Стефанович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.07.1875

Сын: Варзин Александр Маркелович

Отец ребёнка: Варзин Маркел Стефанович

Тевигино
Рождение ребёнка
1885

Сын: Варзин Евтихий Маркелович

Отец ребёнка: Варзин Маркел Стефанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варзин Маркел Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ерегина Кристина Маркеловна

Отец ребёнка: Варзин Маркел Стефанович

Тотемский уезд, д. Тевигино
Смерть
Неизвестно
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