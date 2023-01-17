Варзина (Князева) Анастасия Ивановна
Место рожденияТеляково
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: Князев Иван Спиридонович
Мать: ?
Теляково
Рождение ребёнка
26.03.1871
Отец ребёнка: Варзин Маркел Стефанович
Тевигино
Рождение ребёнка
23.05.1872 ст.
Отец ребёнка: Варзин Маркел Стефанович
Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.07.1875
Сын: Варзин Александр Маркелович
Отец ребёнка: Варзин Маркел Стефанович
Тевигино
Рождение ребёнка
1885
Сын: Варзин Евтихий Маркелович
Отец ребёнка: Варзин Маркел Стефанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ерегина Кристина Маркеловна
Отец ребёнка: Варзин Маркел Стефанович
Тотемский уезд, д. Тевигино
Смерть
Неизвестно