Ерегина (Варзина) Кристина Маркеловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерегина (Варзина) Кристина Маркеловна

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Место рождения

Тотемский уезд, д. Тевигино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.10.1958

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Варзин Маркел Стефанович

Мать: Варзина Анастасия Ивановна

Тотемский уезд, д. Тевигино
Рождение ребёнка
02.12.1908

Дочь: Ульяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Ерегин Дмитрий Тимофеевич

Тевигино
Рождение ребёнка
16.07.1910

Сын: Ерегин Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Ерегин Дмитрий Тимофеевич

Рождение ребёнка
27.05.1914

Сын: Ерегин Исаакий Дмитриевич

Отец ребёнка: Ерегин Дмитрий Тимофеевич

Тевигино
Рождение ребёнка
05.08.1915

Сын: Ерегин Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Ерегин Дмитрий Тимофеевич

Тевигино
Рождение ребёнка
16.02.1917

Сын: Ерегин Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Ерегин Дмитрий Тимофеевич

Тевигино
Рождение ребёнка
22.09.1919

Сын: Ерегин Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Ерегин Дмитрий Тимофеевич

Тотемский уезд, Юркинская волость, д.Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Ерегин Дмитрий Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Таисия Дмитриевна

Отец ребёнка: Ерегин Дмитрий Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерегин Дмитрий Тимофеевич

Смерть
11.10.1958
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