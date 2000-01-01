Ерегина (Варзина) Кристина Маркеловна
Место рожденияТотемский уезд, д. Тевигино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.10.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Тотемский уезд, д. Тевигино
Рождение ребёнка
02.12.1908
Дочь: Ульяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Ерегин Дмитрий Тимофеевич
Тевигино
Рождение ребёнка
16.07.1910
Сын: Ерегин Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Ерегин Дмитрий Тимофеевич
Рождение ребёнка
27.05.1914
Сын: Ерегин Исаакий Дмитриевич
Отец ребёнка: Ерегин Дмитрий Тимофеевич
Тевигино
Рождение ребёнка
05.08.1915
Сын: Ерегин Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Ерегин Дмитрий Тимофеевич
Тевигино
Рождение ребёнка
16.02.1917
Отец ребёнка: Ерегин Дмитрий Тимофеевич
Тевигино
Рождение ребёнка
22.09.1919
Сын: Ерегин Константин Дмитриевич
Отец ребёнка: Ерегин Дмитрий Тимофеевич
Тотемский уезд, Юркинская волость, д.Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1923
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Ерегин Дмитрий Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Таисия Дмитриевна
Отец ребёнка: Ерегин Дмитрий Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.10.1958