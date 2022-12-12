Варзин Маркел Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Варзин Стефан Кириллович
Мать: ?
Рождение ребёнка
26.03.1871
Мать ребёнка: Варзина Анастасия Ивановна
Тевигино
Рождение ребёнка
23.05.1872 ст.
Мать ребёнка: Варзина Анастасия Ивановна
Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.07.1875
Сын: Варзин Александр Маркелович
Мать ребёнка: Варзина Анастасия Ивановна
Тевигино
Рождение ребёнка
1885
Сын: Варзин Евтихий Маркелович
Мать ребёнка: Варзина Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1892
Мать ребёнка: Анна Михеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ерегина Кристина Маркеловна
Мать ребёнка: Варзина Анастасия Ивановна
Тотемский уезд, д. Тевигино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Михеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно