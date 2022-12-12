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Варзин Маркел Стефанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Варзин Стефан Кириллович

Мать: ?

Рождение ребёнка
26.03.1871

Сын: Варзин Стефан Маркелович

Мать ребёнка: Варзина Анастасия Ивановна

Тевигино
Рождение ребёнка
23.05.1872 ст.

Сын: Варзин Михаил Маркелович

Мать ребёнка: Варзина Анастасия Ивановна

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.07.1875

Сын: Варзин Александр Маркелович

Мать ребёнка: Варзина Анастасия Ивановна

Тевигино
Рождение ребёнка
1885

Сын: Варзин Евтихий Маркелович

Мать ребёнка: Варзина Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Варзин Иван Маркелович

Мать ребёнка: Анна Михеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ерегина Кристина Маркеловна

Мать ребёнка: Варзина Анастасия Ивановна

Тотемский уезд, д. Тевигино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Михеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варзина Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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