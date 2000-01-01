Варзин Евтихий Маркелович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти04.06.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Рождение ребёнка
13.11.1909
Сын: Варзин Григорий Ефтихович
Мать ребёнка: Варзина Парасковья Дементьевна
Тевигино
Рождение ребёнка
20.05.1913
Сын: Варзин Алексей Евстафьевич
Мать ребёнка: Варзина Парасковья Дементьевна
г. Ленинград Кронштадт
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.06.1913
Александровская больница (Кронштадт или Питер)