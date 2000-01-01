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Варзин Евтихий Маркелович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

04.06.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Варзин Маркел Стефанович

Мать: Варзина Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
13.11.1909

Сын: Варзин Григорий Ефтихович

Мать ребёнка: Варзина Парасковья Дементьевна

Тевигино
Рождение ребёнка
20.05.1913

Сын: Варзин Алексей Евстафьевич

Мать ребёнка: Варзина Парасковья Дементьевна

г. Ленинград Кронштадт
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варзина Парасковья Дементьевна

Смерть
04.06.1913
Александровская больница (Кронштадт или Питер)
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