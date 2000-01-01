Варзина (Малютина) Парасковья Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Рождение ребёнка
13.11.1909
Сын: Варзин Григорий Ефтихович
Отец ребёнка: Варзин Евтихий Маркелович
Тевигино
Рождение ребёнка
20.05.1913
Сын: Варзин Алексей Евстафьевич
Отец ребёнка: Варзин Евтихий Маркелович
г. Ленинград Кронштадт
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно