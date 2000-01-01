Варзина (Малютина) Парасковья Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варзина (Малютина) Парасковья Дементьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: Малютин Дементий Косьминович

Мать: Малютина Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
13.11.1909

Сын: Варзин Григорий Ефтихович

Отец ребёнка: Варзин Евтихий Маркелович

Тевигино
Рождение ребёнка
20.05.1913

Сын: Варзин Алексей Евстафьевич

Отец ребёнка: Варзин Евтихий Маркелович

г. Ленинград Кронштадт
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варзин Евтихий Маркелович

Смерть
Неизвестно
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