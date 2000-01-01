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Варзин Алексей Евстафьевич

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Место рождения

г. Ленинград Кронштадт

Дата рождения

20.05.1913

Дата смерти

14.04.1945

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

Около 1889 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1913

Отец: Варзин Евтихий Маркелович

Мать: Варзина Парасковья Дементьевна

г. Ленинград Кронштадт
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
14.04.1945
Причина смерти: убит в бою ВОВ
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