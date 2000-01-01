Варзин Алексей Евстафьевич
Место рожденияг. Ленинград Кронштадт
Дата рождения20.05.1913
Дата смерти14.04.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1913
г. Ленинград Кронштадт
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
14.04.1945
Причина смерти: убит в бою ВОВ