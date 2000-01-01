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Малютин Дементий Косьминович

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Место рождения

Тевигино

Дата рождения

06.08.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1866

Отец: Малютин Косьма Иванович

Мать: Малютина Федосия Андриева

Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Варзина Парасковья Дементьевна

Мать ребёнка: Малютина Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Малютин Александр (Санушко) Дементьевич

Мать ребёнка: Малютина Анастасия Васильевна

Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Александра Дементьевна

Мать ребёнка: Малютина Анастасия Васильевна

Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Малютин Андрей Демьянович

Мать ребёнка: Малютина Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
19.06.1900

Дочь: Агриппина Дементьевна

Мать ребёнка: Малютина Анастасия Васильевна

Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Малютин Никифор Дементьевич

Мать ребёнка: Малютина Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Христина Дементьевна

Мать ребёнка: Малютина Анастасия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малютина Анастасия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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