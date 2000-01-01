Малютин Дементий Косьминович
Место рожденияТевигино
Дата рождения06.08.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1866
Отец: Малютин Косьма Иванович
Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Варзина Парасковья Дементьевна
Мать ребёнка: Малютина Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Малютин Александр (Санушко) Дементьевич
Мать ребёнка: Малютина Анастасия Васильевна
Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Александра Дементьевна
Мать ребёнка: Малютина Анастасия Васильевна
Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1898
Сын: Малютин Андрей Демьянович
Мать ребёнка: Малютина Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
19.06.1900
Дочь: Агриппина Дементьевна
Мать ребёнка: Малютина Анастасия Васильевна
Тевигино
Рождение ребёнка
Около 1904
Сын: Малютин Никифор Дементьевич
Мать ребёнка: Малютина Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Христина Дементьевна
Мать ребёнка: Малютина Анастасия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно