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Малютин Косьма Иванович

Место рождения

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1843 ст.

Дата смерти

24.01.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843 ст.

Отец: Малютин Иван Ильич

Мать: Малютина Марья Сергеевна

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малютина Федосия Андриева

Рождение ребёнка
06.08.1866 ст.

Сын: Малютин Дементий Косьминович

Мать ребёнка: Малютина Федосия Андриева

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 18 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#11
Бракосочетание
19.05.1882 ст.

Жена: Малютина Елена Федоровна

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Свидетели: по жениху - Тевигино - Иван Иванович и Исаак Михайлович по невесте - ??? У обоих 2-ой брак https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#144
Смерть
24.01.1910
Причина смерти: от старости | инф. из метрической книги умер в возрасте 67 лет

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