Малютин Косьма Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1843 ст.
Дата смерти24.01.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1843 ст.
Отец: Малютин Иван Ильич
Мать: Малютина Марья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.08.1866 ст.
Сын: Малютин Дементий Косьминович
Мать ребёнка: Малютина Федосия Андриева
Запись № 18 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#11
Бракосочетание
19.05.1882 ст.
Жена: Малютина Елена Федоровна
Свидетели: по жениху - Тевигино - Иван Иванович и Исаак Михайлович по невесте - ??? У обоих 2-ой брак https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#144
Смерть
24.01.1910
Причина смерти: от старости | инф. из метрической книги умер в возрасте 67 лет