Никифорова (Гончарук) Анна Пантелеевна
Место рожденияУкраина, Винницкая обл, с.Долиняны
Дата рождения10.10.1922
Дата смерти22.11.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1922
Отец: Гончарук Пантелей
Рождение ребёнка
03.08.1947
Сын: Никифоров Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Никифоров Александр Михайлович
Рождение ребёнка
04.02.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никифоров Александр Михайлович
Смерть
22.11.2003
Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край