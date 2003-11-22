Никифорова (Гончарук) Анна Пантелеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова (Гончарук) Анна Пантелеевна

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Место рождения

Украина, Винницкая обл, с.Долиняны

Дата рождения

10.10.1922

Дата смерти

22.11.2003

Пол

Женский

Отец

Около 1896 г.р.

Мать

Около 1899 г.р.

Дети

1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
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Место
Комментарий
Рождение
10.10.1922

Отец: Гончарук Пантелей

Мать: Гончарук Ефросинья Юхтимовна

Рождение ребёнка
03.08.1947

Сын: Никифоров Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Никифоров Александр Михайлович

Рождение ребёнка
04.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никифоров Александр Михайлович

Смерть
22.11.2003
Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край

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