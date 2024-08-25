Гончарук Пантелей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиМежду 1932 и 1935
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1918
Сын: Гончарук Петр Пантелеевич
Мать ребёнка: Гончарук Ефросинья Юхтимовна
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Гончарук Павел Пантелеевич
Мать ребёнка: Гончарук Ефросинья Юхтимовна
Рождение ребёнка
10.10.1922
Дочь: Никифорова (Гончарук) Анна Пантелеевна
Мать ребёнка: Гончарук Ефросинья Юхтимовна
Рождение ребёнка
Около 1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гончарук Ефросинья Юхтимовна
Смерть
Между 1932 и 1935