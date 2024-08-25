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Гончарук Пантелей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Между 1932 и 1935

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1918

Сын: Гончарук Петр Пантелеевич

Мать ребёнка: Гончарук Ефросинья Юхтимовна

Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Гончарук Павел Пантелеевич

Мать ребёнка: Гончарук Ефросинья Юхтимовна

Рождение ребёнка
10.10.1922

Дочь: Никифорова (Гончарук) Анна Пантелеевна

Мать ребёнка: Гончарук Ефросинья Юхтимовна

Рождение ребёнка
Около 1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гончарук Ефросинья Юхтимовна

Смерть
Между 1932 и 1935

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