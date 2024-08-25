Гончарук Ефросинья Юхтимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарук Ефросинья Юхтимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1899

Дата смерти

Между 1975 и 1980

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: Юхтим

Мать: Жена Юхтима

Рождение ребёнка
22.07.1918

Сын: Гончарук Петр Пантелеевич

Отец ребёнка: Гончарук Пантелей

Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Гончарук Павел Пантелеевич

Отец ребёнка: Гончарук Пантелей

Рождение ребёнка
10.10.1922

Дочь: Никифорова (Гончарук) Анна Пантелеевна

Отец ребёнка: Гончарук Пантелей

Рождение ребёнка
Около 1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гончарук Пантелей

Смерть
Между 1975 и 1980

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