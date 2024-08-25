Гончарук Ефросинья Юхтимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1899
Дата смертиМежду 1975 и 1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899
Отец: Юхтим
Мать: Жена Юхтима
Рождение ребёнка
22.07.1918
Сын: Гончарук Петр Пантелеевич
Отец ребёнка: Гончарук Пантелей
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Гончарук Павел Пантелеевич
Отец ребёнка: Гончарук Пантелей
Рождение ребёнка
10.10.1922
Дочь: Никифорова (Гончарук) Анна Пантелеевна
Отец ребёнка: Гончарук Пантелей
Рождение ребёнка
Около 1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гончарук Пантелей
Смерть
Между 1975 и 1980