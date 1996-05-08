Сасов Борис Григорьевич
Место рождения
Дата рождения18.05.1939
Дата смерти08.05.1996
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
18.05.1939
Отец: Сасов Григорий Ефимович
Мать: Сасова Ольга Петровна
Родился и жил в Туапсе до 1 года. В 1940-1941 пропал отец, Григорий Ефимович. Неизвестно, был ли он репрессирован или просто исчез. После этого Дарья с детьми уехала из Туапсе
Рождение ребёнка
18.08.1968
Дочь: Шагай Нелли Борисовна
Мать ребёнка: Сасова Марина Федосеевна
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сасова Марина Федосеевна
Смерть
08.05.1996