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Сасов Борис Григорьевич

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Место рождения

Туапсе, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

18.05.1939

Дата смерти

08.05.1996

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1939

Отец: Сасов Григорий Ефимович

Мать: Сасова Ольга Петровна

Туапсе, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
Родился и жил в Туапсе до 1 года. В 1940-1941 пропал отец, Григорий Ефимович. Неизвестно, был ли он репрессирован или просто исчез. После этого Дарья с детьми уехала из Туапсе
Рождение ребёнка
18.08.1968

Дочь: Шагай Нелли Борисовна

Мать ребёнка: Сасова Марина Федосеевна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сасова Марина Федосеевна

Смерть
08.05.1996
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