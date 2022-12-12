Сасова (Бабич) Ольга (Дарья) Петровна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1908 и 1913
Дата смерти05.03.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1908 и 1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Известно, что родом из Беларуси, вероятно, город Могилёв
Рождение ребёнка
18.05.1939
Отец ребёнка: Сасов Григорий Ефимович
Туапсе, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
Родился и жил в Туапсе до 1 года. В 1940-1941 пропал отец, Григорий Ефимович. Неизвестно, был ли он репрессирован или просто исчез. После этого Дарья с детьми уехала из Туапсе
Бракосочетание
Неизвестно
Смена имени
Неизвестно
Имя сменила после исчезновения мужа, т.е после 1941 года
Смерть
05.03.1985
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область