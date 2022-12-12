Сасова (Бабич) Ольга (Дарья) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сасова (Бабич) Ольга (Дарья) Петровна

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Место рождения

Могилев, Могилёвская область

Дата рождения

Между 1908 и 1913

Дата смерти

05.03.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1908 и 1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Могилев, Могилёвская область
Известно, что родом из Беларуси, вероятно, город Могилёв
Рождение ребёнка
18.05.1939

Сын: Сасов Борис Григорьевич

Отец ребёнка: Сасов Григорий Ефимович

Туапсе, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
Родился и жил в Туапсе до 1 года. В 1940-1941 пропал отец, Григорий Ефимович. Неизвестно, был ли он репрессирован или просто исчез. После этого Дарья с детьми уехала из Туапсе
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сасов Григорий Ефимович

Смена имени
Неизвестно
Имя сменила после исчезновения мужа, т.е после 1941 года
Смерть
05.03.1985
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
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