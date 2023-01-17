Сасов (Сасс) Григорий Ефимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1939
Мать ребёнка: Сасова Ольга Петровна
Родился и жил в Туапсе до 1 года. В 1940-1941 пропал отец, Григорий Ефимович. Неизвестно, был ли он репрессирован или просто исчез. После этого Дарья с детьми уехала из Туапсе
Арест
1940 или 1941
Между 1940-1941 пропал. Точных данных нет, по слухам - либо был репрессирован, либо просто исчез по пути на работу.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сасова Ольга Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Апшеронск, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Вероятно, был директором маслобойного комбината
Смерть
Неизвестно