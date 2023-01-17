Сасов (Сасс) Григорий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сасов (Сасс) Григорий Ефимович

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Место рождения

Шахты, город Шахты, Ростовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1908 и 1913 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шахты, город Шахты, Ростовская область
Рождение ребёнка
18.05.1939

Сын: Сасов Борис Григорьевич

Мать ребёнка: Сасова Ольга Петровна

Туапсе, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
Родился и жил в Туапсе до 1 года. В 1940-1941 пропал отец, Григорий Ефимович. Неизвестно, был ли он репрессирован или просто исчез. После этого Дарья с детьми уехала из Туапсе
Арест
1940 или 1941
Туапсе, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
Между 1940-1941 пропал. Точных данных нет, по слухам - либо был репрессирован, либо просто исчез по пути на работу.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сасова Ольга Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Апшеронск, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Вероятно, был директором маслобойного комбината
Смерть
Неизвестно
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