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Котиев Иван Филиппович

Место рождения

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Котиев Филипп Федорович

Мать: Котиева Пелагея Архиповна

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
07.01.1880

Жена: Котиева Феодора Кононовна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
06.07.1882

Дочь: Котиева Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Котиева Феодора Кононовна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
29.09.1883

Сын: Котиев Григорий Иванович

Мать ребёнка: Котиева Феодора Кононовна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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