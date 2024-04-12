Котиев Иван Филиппович
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Котиев Филипп Федорович
Бракосочетание
07.01.1880
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
06.07.1882
Дочь: Котиева Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Котиева Феодора Кононовна
Рождение ребёнка
29.09.1883
Мать ребёнка: Котиева Феодора Кононовна
Смерть
Неизвестно